İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2841
  • EURO
    33,0468
  • ALTIN
    1978.86
  • BIST100
    8045.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'dan bitişik bölge sınırlarına itiraz
Dünya

Yunanistan'dan bitişik bölge sınırlarına itiraz

Yunanistan'ın, Libya'nın Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdiği mektupla ilan ettiği bitişik bölge sınırlarına itiraz ettiği belirtildi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 12:13 - Güncelleme:
Yunanistan'dan bitişik bölge sınırlarına itiraz
ABONE OL

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Atina, Libya'nın BM'ye gönderdiği, Türkiye ile 2019'da imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası doğrultusunda belirlediği bitişik bölge sınırlarını ilan eden mektuba itiraz etti.

Yunanistan, 17 Ocak'ta BM'ye gönderdiği mektupta, Libya'nın Akdeniz'de ilan ettiği bitişik bölge sınırlarının uluslararası hukuka ve uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğunu öne sürdü.

Atina, BM'ye gönderdiği mektupta, Libya'nın mektubunda temel alınan koordinatlar ve haritanın 3 nedenle uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğunu iddia etti.

İtiraza gerekçe olarak, Libya'nın sınırları belirlenirken, Sirte Körfezini kapatması, "düz esas çizgileri" kullanması ve Yunanistan'ın kabul etmediği Türkiye ile Libya'nın 2019'da imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını temel alması ileri sürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.