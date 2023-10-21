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Dünya

Yunanistan'dan özel güvenlik önlemi kararı

Yunanistan'ın, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle çoğunluğu başkent Atina'da bulunan 150 noktada özel güvenlik önlemleri alacağı bildirildi. Ta Nea gazetesinin polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Yunanistan Parlamentosu, Batılı diplomatik temsilciler, askeri bölgeler, Akropolis gibi tarihi alanlar, parklar, metro istasyonlarının olası hedefler arasında olduğu belirtildi.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 16:28 - Güncelleme:
Yunanistan'dan özel güvenlik önlemi kararı
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Özellikle İsrailli öğrencilerin okuduğu okullar ile İsrailli şirketlerin bulunduğu yerlerin sürekli korunma altında tutulacağı kaydedilen haberde, üst düzey yetkililerin, şu ana kadar Yunanistan'a yönelik herhangi bir saldırı hakkında ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını açıkladığı aktarıldı.

Çoğunluğu Atina'da bulunan 150 noktada özel güvenlik önlemleri alınacağı belirtilen haberde, nefret söylemi içeren paylaşımların tespit edilmesi amacıyla sosyal paylaşım sitelerinde yapılan kontrollerin artırılacağı ifade edildi.

Filistinlilerin ülkede düzenleyeceği eylemlerde de güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasına karar verildiği aktarıldı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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