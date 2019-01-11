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Yunanistan'dan Merkel'e "280 milyar avro"luk tazminat çıkışı: Yasal hakkımızın olduğunu hatırlatmak zorundayım

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, ülkesinin Nazi işgali dönemine ilişkin talep ettiği savaş tazminatına ilişkin, 'Yunanistan'ın Nazi işgali sırasındaki insanlık dışı suçlara ilişkin işgal kredisi ve tazminatlara yönelik makul talebini sürdürdüğünü ve bunun yasal hakkı olduğunu hatırlatmak zorundayım.' dedi.

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Pavlopoulos, Atina'ya resmi ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. İkili, resmi törenin ardından Cumhurbaşkanlığı konutunda bir araya gelerek basına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın Avrupa ailesinin dışında bir gelecek düşünmediğini ve Almanya ile "mükemmel" ikili ilişkilere sahip olduğunu belirten Pavlopoulos, "Ancak, Yunanistan'ın Nazi işgali sırasındaki insanlık dışı suçlara ilişkin işgal kredisi ve tazminatlara yönelik makul talebini sürdürdüğünü ve bunun yasal hakkı olduğunu hatırlatmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Pavlopoulos, savaş tazminatına ilişkin taleplerinin hukuki olarak geçerliliğini koruduğunu vurgulayarak, "Bu meseleyi, uluslararası ve Avrupa hukuk kültürüne dayanarak yetkin bir hukuki forum yoluyla çözmeliyiz." şeklinde konuştu.

Öncelikleri olan Avrupa seçimleri arifesinde "birçok Avrupa ülkesine sıçrayan tehlikeli popülizme" karşı Avrupa değerlerini korumanın önemine dikkati çeken Pavlopoulos, "Birçok üye ülkede büyüyen eşitsizlik ve sosyal dokunun bozulmasına ilişkin tehlikeler, Avrupa yapısının yıkılmasını amaçlayan popülist ve hatta Neo-Nazi yapıların ortaya çıkmasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yunanistan'a destek bir gönül meselesi"

Başbakan Merkel de Nazi işgaline ilişkin, "Tarihi taahhüt ve sorumluluklarımızın tamamını üstleniyoruz. Nazilerin Yunanistan'da işledikleri suçların bilincindeyiz. Bu sebeple, iki ülkenin çıkarları açısından Yunanistan'ı desteklemek bir gönül meselesidir." diye konuştu.

Almanya'nın özellikle mülteci konusunda Yunanistan'ın tutumunu desteklediğini kaydeden Merkel, "Almanya, her zaman Yunanistan'ı yalnız bırakmamak gerektiğini vurguladı. Bugün dahi bazı adalarda durumun çok gergin olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Alman tarafı olarak Avrupa düzeyinde ortak bir sığınmacı ve mülteci politikasını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Tazminat tartışmaları

Yunan meclisinin, Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler ve zararların tespitine yönelik oluşturduğu komisyonun 2016'da tamamladığı rapor, ekim ayında yayımlanmıştı.

Buna göre, Yunanistan, hayatını kaybedenler, maddi zarar ve Merkez Bankası'ndan Naziler tarafından zorla alınan faizsiz kredi dahil savaş tazminatı olarak Almanya'dan yaklaşık 280 milyar avro talep ediyor.

Alman tarafı ise 1960'ta 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, üzerinden 70 yıldan fazla süre geçen savaş için yeni tazminat ödemeyi reddediyor.

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