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Dünya

Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı! Türkiye kıskançlığı bunu da yaptırdı

Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden aslına rücu ederek cami olarak açılan Ayafosya hazımsızlığı devam ediyor. Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasına hırslanan Yunanistan Atina'nın futbol kulübü AEK için inşa edilen yeni stadına 'Ayasofya' adını verdi. Türkiye'ye özentisini gözler önüne seren Yunanistan stat kutlamasını da kemençe ve horon ile yaptı.

Sabah1 Ekim 2022 Cumartesi 19:03 - Güncelleme:
Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı! Türkiye kıskançlığı bunu da yaptırdı
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Ayasofya'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden cami olarak açılması tüm dünyada geniş yankı uyandırmış en büyük tepkiyi de Yunanistan göstermişti. Bu hamle sonrasındaki çıkışları da komşu ülkeyi komik duruma düşürmeye devam ediyor.

AEK'YA STAT YAPIP ADINI AYASOFYA KOYDULAR!

Sabah'ta yer alan habere göre, Yunanistan'ın AEK takımı yeni stadının açılışını gerçekleştirdi. Yunan ekibi yeni stadının ismini 'Ayasofya' koyması dikkat çekti.

KEMENÇE VE HORONLA AÇILIŞ YAPTILAR!

AEK'nın yeni stadının açılışında hazırlanan gösteriyse izleyenleri bir hayli şaşırttı. Açılış töreninde de kemençe çalındı ve horon tepildi.

KEMENÇE ÇALAN İSİM SÖZDE "SOYKIRIM" İDDİACISI

Açılışta kemençe çalan ismin, Pontus milliyetçisi Matthaios Tsahouridis olduğu ortaya çıktı. Matthaios Tsahouridis, Türklerin emperyalizm ve işgale karşı direnişinin başladığı 19 Mayıs 1919'u, sözde Pontus soykırımı olarak tanıyor.

Türkiye'nin "Pontus Rumlarına soykırım yaptığını" iddia eten Matthaios Tsahouridis'in, bu sözde soykırımla ilgili şarkılarda ve türkülerde imzası bulunuyor.

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