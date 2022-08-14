Yunanistan'ın zulmüne içeriden isyan! Kritharidis: Günlerdir ekmek, su bile vermiyorlar

Mültecilerin botlarını batıran, elbiselerini çıkararak soğuktan donmalarına neden olan Yunanistan'a isyan, bu kez içeriden yükseldi.

Yunanistan'ın siyasi partilerinden MeRA25'in Basın Sözcüsü Michalis Kritharidis, Evros adasında mahsur kalan 40 mülteciye yönelik insanlık dışı muameleye isyan etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yunan makamlarının yasadışı geri göndermeleri durdurması ve acil insani yardım (su, gıda, tıbbi bakım vb.) göndermesine ilişkin dört farklı karara rağmen, Yunan makamları bugüne kadar mültecileri kurtarmaya yönelik herhangi bir girişimde bulunmadı ve ilgili kararlara uymayarak Avrupa, uluslararası ve hatta Yunan yasalarını ihlal etti.

Yunan hükümetinin insanlık dışı muamelesine isyan eden Kritharidis, şunları söyledi:

"Bir haftadır, 15'i çocuk 40 Suriyeli mülteci, Evros'taki bir adada su, gıda ve herhangi bir bakım almadan terk edilmiş durumda. Aynı zamanda, BM Yüksek Komiseri ülkemizi doğru olanı yapmaya çağırıyor ve sözde Göç ve İltica Bakanımız, sorumsuz Bay Mitarakis'in gülünç cevaplarını alıyor.

"BAY MİÇOTAKİS'İN AŞIRI SAĞCI HÜKÜMETİNİN ÇÖKÜŞÜDÜR"

Mahsur kalan mültecilerden bir çocuğun akrep sokması sonucu öldüğünü hatırlatan Kritharidis, "Bütün bunlar olurken, "beş yaşında bir kız adada bir akrep sokmasından çaresizlik içinde öldü ve annesi cenazesini gömmeye çalışıyor. Bu, Bay Miçotakis'in aşırı sağcı hükümetinin çöküşüdür." dedi.

Miçotakis yönetiminin yaptığı insanlık dışı muameleyi, göçmenleri "ulusal tehdit" ve "işgalciler" şeklinde karalayarak haklı çıkarmaya çalıştığını belirten Kritharidis, "Bu utanç verici bir durum. Ülkeyi, hükümetiniz neden olduğu bu sürekli rezillikten kurtarın." ifadelerini kullandı.

EGE'DE İNSANLIĞIN KARA LEKESİNİN ADI 'YUNAN ZULMÜ'

Sınırı geçmeye çalışan yüzlerce düzensiz göçmen, Yunanistan'ın acımasız işkencelerine mütemadiyen maruz kalıyor. Bu insanların hayata dair umutlarını, en çirkin şekilde ellerinden alan Yunanistan güçlerine ise dünyadan ses çıkmıyor.

Bugüne kadar yüzlerce göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Fakat, birçok düzensiz göçmen de acımasızca ölüme terk edildi.

Elektrik vermek, çivili sopalarla dövmek, botları batırarak donmaya terk etmek benzin döküp yakmak... Yunanistan'ın çaresiz göçmenlere uyguladığı 'caydırıcı' politikalardan bazıları...

KADIN VE ÇOCUKLARIN OLDUĞU BOTLAR BATIRILDI

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca bot Ege Denizi'nin zorlu şartlarının yanı sıra Yunanistan sahil güvenliğinin acımasız muamelesiyle de sık sık karşılaşıyor. Kamera kayıtlarıyla da defalarca kanıtlanan insanlık dışı uygulamalara ise dünyadan herhangi bir tepki gelmiyor.