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Dünya

Yürek yakan anlar! Filistinli doktordan cenazelerin arasında açıklama

Filistinli doktor, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivillerin cansız bedenlerinin arasında basına açıklama yaptı.

IHA1 Kasım 2023 Çarşamba 14:59 - Güncelleme:
Yürek yakan anlar! Filistinli doktordan cenazelerin arasında açıklama
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İsrail, dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu. Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu kamptaki 20 evin yıkıldığı belirtildi. Beyt Lahya'daki Endonezya Hastanesi'ne getirilen cansız bedenler kefenlere sarılı halde koridorlara bırakılırken, birçok yaralıya da koridorlarda ve hastane girişinde müdahale edildi. Hastanenin Başhekimi Atef el-Kahlout'un saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısını cenazelerin arasında yapması, İsrail'in gerçekleştirdiği katliamı gözler önüne serdi.

Kahlout, saldırıda 400'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirterek, ilaç ve tıbbi malzemelerin tükenmek üzere olduğunu, jeneratörler için iki günlük yakıt kaldığını ifade etti. Birçok yaralı ve hastanın hayatının risk altında olduğunu vurgulayan Kahlout, Dünya Sağlık Örgütü ile insan hakları örgütlerine savunmasız Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulması, mümkün olan en kısa sürede tıbbi malzeme ve yakıt sağlanması çağrısında bulundu.

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