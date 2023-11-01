Yürek yakan anlar! Filistinli doktordan cenazelerin arasında açıklama

İsrail, dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu. Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu kamptaki 20 evin yıkıldığı belirtildi. Beyt Lahya'daki Endonezya Hastanesi'ne getirilen cansız bedenler kefenlere sarılı halde koridorlara bırakılırken, birçok yaralıya da koridorlarda ve hastane girişinde müdahale edildi. Hastanenin Başhekimi Atef el-Kahlout'un saldırıyla ilgili düzenlediği basın toplantısını cenazelerin arasında yapması, İsrail'in gerçekleştirdiği katliamı gözler önüne serdi.

Kahlout, saldırıda 400'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirterek, ilaç ve tıbbi malzemelerin tükenmek üzere olduğunu, jeneratörler için iki günlük yakıt kaldığını ifade etti. Birçok yaralı ve hastanın hayatının risk altında olduğunu vurgulayan Kahlout, Dünya Sağlık Örgütü ile insan hakları örgütlerine savunmasız Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulması, mümkün olan en kısa sürede tıbbi malzeme ve yakıt sağlanması çağrısında bulundu.