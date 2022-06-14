Yüzde 70'i kontrol altında: Rus ordusu kente giden tüm köprüleri yerle bir etti

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 111. gününe girdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, Rus ordusunun saldırıları Donbass bölgesine yoğunlaştı. Rus ordusu, Severodonetsk kentinin yaklaşık yüzde 70'inde kontrolü ele geçirirken, Luhanks Bölge Valisi Sergei Gaidai kentteki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Gaidai sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kentin bir kısmında Ukrayna askerleri tarafından direnişin sürdüğüne dikkat çekerek, Rus ordusu tarafından kente giden 3 köprünün de yıkıldığını açıkladı.

Kentte yaşayan sivillere yardımların ulaştırılamadığını aktaran Gaidai, "Artık ne yazık ki şehre girmek, şehre bir şeyler teslim etmek tamamen imkansız. Tahliye mümkün değil" ifadelerini kullanarak, "Faşistler, Ukrayna'nın bir parçası olan Severodonetsk'te kontrolü tamamen ele geçiremedi. Kent merkezine giden yollar ve köprüler kapandı. Kentte kalan sakinler son derece güç koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor. Buraya insani yardımlar ulaştırmak güçleşti. Rus ordusu Severodonetsk'ten hızla çıksa bile kış döneminden önce burayla bağlantı kurmak çok zor" dedi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

06:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülkesinde işgal ettiği tüm toprakların kurtarılması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

05:00 Rus ordusunun büyük bir kısmının kontrolünü ele geçirdiği Severodonetsk kentindeki durumu anlatan Luhanks Bölge Valisi Sergei Gaidai, Rus ordusu tarafından kente giden tüm köprülerin yıkıldığını açıkladı.

04:00 Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotskyi, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Ukrayna'nın ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybettiğini açıklayarak, Ukrayna'da tahıl hasadının neredeyse yarı yarıya düşmesinin beklendiğini ifade etti.

02:00 İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın yol açtığı enerji krizini görüştü ve alternatif enerji kaynaklarına yönelmenin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kaldı.

01:00 Ukrayna'nın Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne düzenlediği topçu saldırısında bir pazar yerini vurduğu ve saldırıda 1'i çocuk toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

00:45 Ukrayna, Rusya'nın ülkeyi işgali nedeniyle doğalgaz, kömür ve akaryakıt ihracatını geçici olarak durdurmaya karar verdiğini açıkladı.