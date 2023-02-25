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Dünya

Yüzlerce atlı, kökbörü oyununda mücadele verdi

Kırgızistan'da yüzlerce atlının katılımıyla geleneksel kökbörü oyunları oynandı.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 19:41 - Güncelleme:
Yüzlerce atlı, kökbörü oyununda mücadele verdi
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Başkent Bişkek'e 30 kilometre mesafede bulunan sahada düzenlenen kökbörü oyunları için binlerce kişi davet edildi.

Sahada yemek ve dinlenme çadırlarıyla büyük bir ekranın konulduğu sahne kuruldu.

Din adamı Maksatbek Toktomuşev, at üstünde, İslam ve Kırgız medeniyetinde atın önemine ve toplumda bu geleneksel sporun rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dua okunmasının ardından hakem oyunu başlattı.

Oyuncular, hayvan postunu arazide belirlenen yere getirmek, başkasına kaptırmamak için at üzerinde kıyasıya mücadele etti.

Kar yağışı altında oynanan oyun, gün boyu şölen havasında devam etti.

Organizasyonu düzenleyen Bişkekli Bolotbek Sıdıkov, AA muhabirine, "Oğullarıma hayır dua almak ve Kırgızların kökbörü geleneksel ve milli oyununu yaşatmak için böyle şölen düzenlemek istedim. Bu oyunu düzenleyerek Kırgız halkının geleneklerini ve spor oyunlarını yaşatıyoruz." dedi.

Şölene yaklaşık 5 bin atlının davet edildiğini belirten Sıdıkov, kökbörü oyunlarının kazananlarına Umre ziyareti, yaklaşık 100 at ve deve, geleneksel çadır, otomobil ve yüklü miktarda para ödülü verileceğini söyledi.

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