İSTANBUL 21°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2023 Pazar / 17 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Dünya

Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin korumasındaki yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, 'Sukot (Çardaklar) Bayramı' bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

AA1 Ekim 2023 Pazar 10:17 - Güncelleme:
Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
ABONE OL

İsrail polisi, baskınlar sırasında Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde demir bariyerler ile kontrol noktaları oluşturarak Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi.

İsrail polisinin denetiminde sabah saatlerinden itibaren yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, bazı yerleşimci gruplar da Sukot Bayramı için hazırladıkları bitkilerle Aksa'nın kapılarında ayin gerçekleştirdi.

Yahudilerin 29 Eylül'de başlayan Sukot (Çardaklar) Bayramı, bir hafta boyunca devam edecek.

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

  • israil polisi
  • doğu kudüs
  • mescid-i aksa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.