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Yüzlerce ölüme neden olan kişi yakalandı

Avustralya’da polis insan kaçakçılığı şebekesi kurmak ve 2001 yılında botlarının batması sonucu 350 sığınmacının ölümüne yol açmak suçlamasıyla 43 yaşında bir Iraklı’yı tutukladı.

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Yeni Zelanda’da gözaltına alınan ve Avustralya’ya iade edilen zanlı ile ilgili “Avustralya vatandaşı olmayanları organize etme” suçlamasıyla dava açılacak. Suçlu bulunması halinde zanlı en fazla 10 yıl mahkumiyet cezası alacak. Polisin ağırlıklı olarak Irak ve Afganistanlıları yasa dışı yollardan ülkeye sokan şebekenin bir parçacı olmakla suçladığı söz konusu kişi aynı davada hakim karşısına çıkacak üçüncü zanlı olacak. 350 kişinin hayatını kaybetmiş olmasını unutmamak gerektiğini belirten Polis Şefi Reece Kershaw “O kişilerde adaleti hak ediyorlardı ve bizde bu ticaretten para kazananları caydırmak için sonuna kadar çabalayacağız,” sözlerini kullandı. 

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