14 Nisan 2021 Çarşamba 08:56 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 08:56

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'li CNN televizyonunun Ukrayna'daki bir tren istasyonunda bulunan Ukrayna tanklarını, "Rusya savaşa hazırlanıyor" ifadeleriyle sunduğunu belirtti. Zaharova, CNN'e Rusya'nın toplumsal yaşamına müdahil olmaktan vazgeçip işlerine daha fazla vakit ayırma çağrısında bulundu.

Facebook'tan açıklama yapan Zaharova, 'CNN televizyonu ve arkadaşlarına' hitaben, "Liberalizmin zaferi uğruna ideolojik bir savaşa gömülmüş olduğunuzdan hiçbir zaman teyitle uğraşacak vaktiniz yok, bunu anlıyoruz.

Ancak Ukrayna'daki bir istasyondaki Ukrayna tanklarını Rusya savaşa hazırlanıyor diye verecek kadar da zeki olmamak gerek" ifadelerini kullandı.