İSTANBUL 19°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2021 Çarşamba / 2 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1161
  • EURO
    9,7194
  • ALTIN
    455.232
  • BIST100
    1378.37
Dünya

Zaharova: CNN işine daha çok vakit ayırmalı

CNN'de yayınlanan habere tepki gösteren Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, 'Ukrayna tanklarını Rusya savaşa hazırlanıyor diye verecek kadar da zeki olmamak gerek. Mesleğinize biraz daha vakit ayırın.' diye konuştu.

14 Nisan 2021 Çarşamba 08:56 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 08:56
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'li CNN televizyonunun Ukrayna'daki bir tren istasyonunda bulunan Ukrayna tanklarını, "Rusya savaşa hazırlanıyor" ifadeleriyle sunduğunu belirtti. Zaharova, CNN'e Rusya'nın toplumsal yaşamına müdahil olmaktan vazgeçip işlerine daha fazla vakit ayırma çağrısında bulundu.

Facebook'tan açıklama yapan Zaharova, 'CNN televizyonu ve arkadaşlarına' hitaben, "Liberalizmin zaferi uğruna ideolojik bir savaşa gömülmüş olduğunuzdan hiçbir zaman teyitle uğraşacak vaktiniz yok, bunu anlıyoruz.

Ancak Ukrayna'daki bir istasyondaki Ukrayna tanklarını Rusya savaşa hazırlanıyor diye verecek kadar da zeki olmamak gerek" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.