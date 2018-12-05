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Zaharova: Ukrayna ordusunun güç kullanmaya hazırlandığı yönünde bilgi alıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev’in Donbass’a saldırı amaçlı birlikler gönderdiğini, Ukrayna ordusunun güç kullanmaya hazır olduğu yönünde bilgiler aldıklarını iddia etti

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’in Donbass’a saldırı amaçlı birlikler gönderdiğini, Ukrayna ordusunun güç kullanmaya hazır olduğu yönünde bilgiler aldıklarını söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharov, "Son günlerde Ukrayna ordusunun Donbass'ta güç kullanma ihtimali üzerine aktif şekilde hazırlanmaya başladığı yönünde aldığımız bilgiler giderek sıklaşıyor. Gürültüden bir perdenin arkasında, Rusya'nın saldırgan eylemleri olduğu iddialarıyla Kiev, uluslararası toplumun dikkatini Kerç boğazındaki provokasyona çekmeye çalışırken, bölgeye saldırı amaçlı birlikler gönderiliyor, bu birlikler daha sonra temas hattına yayılıyor" ifadelerini kullandı.

(Sputnik)

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