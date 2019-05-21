Zarif: ABD taahhütlerine bağlı kalmadığı sürece müzakere olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD’nin nükleer anlaşma çerçevesinde İran’a saygı duyması gerektiğini belirterek, "Aksi halde müzakere olmaz” dedi. ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını artırmasını büyük bir tehlike olarak nitelendiren Zarif, "ABD Orta Doğu’daki askeri varlığını artırarak çok tehlikeli bir oyunu başlatmış oldu” ifadesini kullandı.

ABD’nin nükleer anlaşmadan ayrılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Zarif, İran’ın her zaman iyi niyetli olduğunu belirterek, "Biz sözlerini ayaklar altına alanlar ile müzakere yapma taraftarı değiliz” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı tehdit eden son Twitter paylaşımına da değinen İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran’ın hiçbir zaman tehdit yoluyla müzakere etmeyeceğini vurgulayarak, "Siz hiçbir zaman bir İranlıyı tehdit ederek ondan sizinle anlaşmasını bekleyemezsiniz. Müzakerenin yolu tehdit değil saygıdır” dedi.

ABD Başkanı Trump, İran aleyhindeki son Twitter paylaşımında İran’ı tehdit ederek, "Eğer İran savaş isterse bu onların resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD’yi tehdit etme” ifadelerini kullanmıştı.