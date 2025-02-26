Zelenski, ABD ile yapılacak ortaklık anlaşması taslağının hazır olduğunu söyledi

Zelenski, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için ihtiyaç duydukları güvenlik garantileri ve ABD Başkanı Donald Trump ile gelecek günlerde planlanan olası görüşmeye ilişkin konuştu.

ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören ilk yatırım anlaşması taslağının hazır olduğunu belirten Zelenski, taslağın, Ukrayna'nın ABD'ye borçlu olduğunu öngören bir madde içermemesinin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Zelenski, "Anlaşma 500 milyar borcu, 350 milyar borcu veya 100 milyar borcu içermiyor. Çünkü bu bize haksızlık olurdu." dedi.

Hazırlanan belgenin "güvenlik garantisi ile ilgili maddeyi de içerdiğini" dile getiren Zelenski, "Bir sonraki anlaşma yatırım fonuyla ilgili olacak. Bu bir şekilde ortaklık ve parayla ilgili olacak zaten. Bir sonraki anlaşmanın Ukrayna parlamentosunda zorunlu onayı gerekecek. Yasalarımıza göre bu bizim için zorunludur." diye konuştu.

ABD ile ortak yatırım fonu oluşturmaya hazır olduklarını ifade eden Zelenski, "Ortaklık hakkında konuşmaya hazırız. Bu konuda ortak olmamız önemli. Bu fon, Ukraynalı-Amerikalı, Amerikalı değil." dedi.

Zelenski, savaşta sadece ateşkesin sağlanmasını değil, savaşın bitmesini ama bir daha tekrar etmemesini istediklerini ve bu yüzden güvenlik garantileri talep ettiklerini belirtti.

ABD ziyaretine değinen Zelenski, Trump ile görüşmesi halinde ABD'nin Ukrayna'ya silah desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğini ve ABD-Rusya görüşmelerini sormak istediğini dile getirerek, "Bizimle ilgili kararların bizden habersiz alınmasının kabul edilemez olduğunu daha önce teyit ettim." diye konuştu.

Güvenlik garantisi olarak yabancı askerlerin barış gücü olarak Ukrayna'da konuşlandırılmasını İskandinav ülkeleri ile de görüştüğünü belirten Zelenski, konuyla ilgili görüşmeleri sürdüreceklerini kaydetti.

Zelenski, Rusya'nın barış istediğine güvenmediklerini ifade ederek, güvenlik garantisi gerekçesiyle Ukrayna ordusundaki asker sayısını maksimumda tutacaklarını söyledi.

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