Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısı: Savaş müzakere ile sona ermeli

Zelenski'nin konuşmasından satır başları;

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği için teşekkür ederim. Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik.

* Ben savunma sanayi şirketleriyle bugün bir araya geldim. Savunma sanayi şirketleriyle görüşmekten memnuniyet duydum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir sır olmadan her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyor ve dile getiriyordu.

* (Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiçbir zaman fikrini değiştirmediği için minnettarım.

KIRIM TATARLARI AÇIKLAMASI

* Şunu ifade etmem gerekiyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyordu. Hiçbir zaman fikrini değiştirmediği kendisine minnettarım. Kırım Tatarlarına gelince bugüne kadar onları hiç kimse geri getiremedi. Kırım Tatar halkı için bu büyük bir acı. Biz Kırım Tatarları'nın bir kısımını geri getirebildik. Maalesef çoğu şu an esarette. Ben bugün bir liste ilettim. Maalesef benim listem güncelleniyor. Maalesef Kırım Tatarları evine dönmüyor. Sayın Erdoğan'a inanıyorum bence o yapabilir.