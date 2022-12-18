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Dünya

Zelenski 'durum kötü' diye duyurdu: En fazla Kiev'de yaşanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın saldırılarında enerji altyapılarının hasar görmesi nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin sürdüğünü, en fazla kesintinin ise Kiev'de yaşandığını bildirdi.

AA18 Aralık 2022 Pazar 01:22 - Güncelleme:
Zelenski 'durum kötü' diye duyurdu: En fazla Kiev'de yaşanıyor
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Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında, enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi.

"KİEV'DE DURUM KÖTÜ"

Ukrayna'nın birçok bölgesinde, su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenski, "Kiev'de durum kötü. Vinnytsia Lviv ve bölgelerinde de." dedi.

MÜTTEFİKLERİNDEN DAHA FAZLA YARDIM İSTEDİ

Zelenski, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade ederek "Böylelikle Rus terörünün ana tarzı (füze terörü) imkansız hale gelecektir." diye konuştu.

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