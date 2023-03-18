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Dünya

Zelenski, Esed'e yönelik kararı onayladı

Zelenski, Suriye'deki rejimin lideri Esed'e yaptırım uygulama kararını onayladı.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 17:56 - Güncelleme:
Zelenski, Esed'e yönelik kararı onayladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in de aralarında bulunduğu 300 kişiye ve 141 firmaya yaptırım uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde Zelenski'nin imzaladığı ilgili kararnamenin metni yayınlandı.

Kararnamede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin 15 Mart 2023 tarihli "Kişisel özel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı önlemlerin uygulanmasına" ilişkin kararının yürürlüğe girdiği belirtildi.

Konseyin kararı, aralarında Suriye'deki rejimin lideri Esed'in bulunduğu 3'ü Suriye, 7'si İran vatandaşı, kalanı Rusya vatandaşları olmak üzere 300 kişiye ve 141 firmaya 10 yıl süreyle yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

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