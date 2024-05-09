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Dünya

Zelenski: İnisiyatif Rusya'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'Silah tedarikinin artırılmasıyla Rusya'yı doğuda durdurabileceğiz. Şu anda orada inisiyatif onlarda. Bu bir sır değil. Onları durdurmamız, inisiyatifi elimize almamız gerekiyor. Bu ancak elimizde güçlü bir şey olduğunda yapılabilir.' dedi.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 19:05 - Güncelleme:
Zelenski: İnisiyatif Rusya'da
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zelenski, temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e gelen Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile görüştü.

Görüşmede, cephe hattındaki durum, savunma desteği, Rusya'nın savaş planı, Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonu ve Küresel Barış Zirvesi ele alındı.

Görüşmenin ardından taraflar ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenski, Ukrayna'ya verdiği destek için Metsola'ya teşekkür ederek, birinci derece Liyakat Nişanı sundu.

İsviçre'de haziranda yapılacak Küresel Barış Zirvesi'ne değinen Zelenski, Rusya'yı zirveyi aksatmaya çalışmakla suçladı.

Zelenski, "Bu nedenle her devletin, her liderin, her uluslararası kuruluşun, Küresel Barış Zirvesi'ne katılım ve ortak barış çabalarımızı destekleme konusunda kesinlikle net bir tutum sergilemesine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Haziranda müzakere çerçevesinin onaylanması ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı müzakerelerinin başlaması için gerekli tüm koşulları yerine getirdiklerini belirten Zelenski, doğu cephesinde durumun zor olduğunu söyledi.

Zelenski, "Silah tedarikinin artırılmasıyla Rusya'yı doğuda durdurabileceğiz. Şu anda orada inisiyatif onlarda. Bu bir sır değil. Onları durdurmamız, inisiyatifi elimize almamız gerekiyor. Bu ancak elimizde güçlü bir şey olduğunda yapılabilir." diye konuştu.

Silah tedarikinin yapıldığını aktaran Zelenski, ancak bunun onaylanan miktarda olmadığını kaydetti.

Zelenski, gerekli miktarda yardımlar gelir gelmez Rusya'nın doğudaki inisiyatiflerini durduracaklarını vurguladı.

  • Volodimir Zelenski
  • doğu cephesi
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