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Dünya

Zelenski'den ABD'nin Ukrayna'ya yeni yardım paketi hakkında açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Temsilciler Meclisinin ülkesine 61 milyar dolarlık yardımın onaylanması hakkında açıklamada bulundu.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 23:55 - Güncelleme:
Zelenski'den ABD'nin Ukrayna'ya yeni yardım paketi hakkında açıklama
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Zelenski X hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ABD Temsilciler Meclisinin ülkesine 61 milyar dolarlık yardımını onaylanmasını değerlendirdi.

Söz konusu kararın verilmesini uzun bir süredir beklediklerine dikkati çeken Zelenski, bu yardımının faydasının ön cephede savaşan Ukraynalı askerlerin ve yerleşim yerlerinin hissedeceğini belirtti.

Zelenski, "(Yardım) paketimize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu hayatın korunmasına yönelik bir çözümdür." şeklinde konuştu.

"VERİLEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Temsilciler Meclisinin kabul ettiği tasarının, yakın bir süre içerisinde ABD Senatosu'nda onaylanarak ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilmesini beklediklerini kaydeden Zelenski, "Rusya'nın, enkaz altına gömmeye çalıştığı ülkemize, bağımsızlığına, halkına ve yaşam tarzına verilen her türlü desteği takdirle karşılıyoruz." dedi.

Zelenski, ABD'den alınan yardımı savaşta Rusya'yı yenmek için kullanacaklarını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi, bugünkü oturumda Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardımın sağlanmasına, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etmişti.

  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • Volodimir Zelenskiy
  • biden

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