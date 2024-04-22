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Dünya

Zelenski'den askeri destek paketi açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Temsilciler Meclisi'nden dün geçen, İsrail ve Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık desteği öngören karara ilişkin açıklamasında, “Altı aydır bekliyoruz. Ama öylece oturmadık, hep birlikte savaştık” dedi.

DHA22 Nisan 2024 Pazartesi 11:47 - Güncelleme:
Zelenski'den askeri destek paketi açıklaması
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD medyasına açıklanan destek paketine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zelenski, "Altı aydır bekliyoruz. Ama öylece oturmadık, hep birlikte mücadele ettik. Tüm ekibimize ve olumlu bir karar çıkmasını sağlamak için her şeyi yapan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm ekibe teşekkür etmek istiyorum. Bugün bize kesinlikle çok yardımcı olacak. Bu desteğin Ukrayna'yı ve Silahlı Kuvvetleri etkin bir şekilde güçlendireceğine inanıyorum. Rus işgalcileri püskürtmek için az sayıda silaha ihtiyacımız var. Buna toplar, stratejik uzun menzilli silahlar, tüm bunlar cephede insan kaybetmemek için önemlidir. Onları kaybetmemizin nedeni uygun uzun menzilli silahlara sahip olmamamızdır. Bunun yanı sıra çok önemli olan hava savunması da bugün kesinlikle bir önceliktir" dedi.

YERMAK: ŞANSIMIZ ARTACAK

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, bu kararla birlikte Ukrayna'nın şansının 'artacağını' belirterek, "Bu bizim için çok önemli bir karardır. Kuşkusuz bu kararın kabul edilmesi, özellikle de Rusya'nın yeni bir saldırıya hazırlandığını gördüğümüz şu günlerde, saldırganı yenilgiye uğratma şansımızı arttıracaktır. Bu olmadan şehirlerimizi ve insanlarımızı koruyamayız. Bu malzemelere acilen ihtiyacımız var çünkü bedeli Ukraynalıların hayatıdır" ifadelerini kullandı.

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