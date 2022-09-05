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Dünya

Zelenski'den Kırım açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna bayrağının tekrar Kırım'da dalgalanacağını; ordunun, istihbaratın ve özel kuvvetlerin bu yönde adımlar attığını söyledi.

DHA5 Eylül 2022 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
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Ulusa sesleniş konuşmasında 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'a ilişkin açıklamalarda bulunan Zelenski, "Ukrayna bayrağının ve özgür yaşamın tekrar Kırım'a döneceğine inanıyorum. Tüm topraklarımızı, insanlarımızı özgürleştireceğiz. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, istihbaratımız, özel kuvvetlerimiz bunun için şimdiden gerekli adımları atıyor. Bu adımlar duyulabilir. Herkes işgalcilerin Kırım'dan kaçmaya başladığını görebiliyor. Bu onlar için en doğru seçim. Kırım'a, Kırım'daki halkımıza özgürlüklerini iade edeceğiz, Kırım'ı kesinlikle Avrupa'nın en iyi, en rahat yerlerinden biri haline getireceğiz. Kırım bunu hak ediyor" dedi.

"İYİ RAPORLAR GELİYOR"

Ordu komutanlarıyla görüştüğünü söyleyen Zelenski, kendisine verilen raporların iyi olduğunu belirterek, "Pazar günü Genelkurmay Başkanı ile bir toplantı yaptım. Pazar günü olmasına rağmen savaş sırasında tatil günü yoktur. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı, harekat bölgeleri komutanları ve istihbarat şefi raporlar verdi. Bunlar iyi raporlardı" ifadelerini kullandı.

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