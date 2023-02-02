Zelenski'den Mihail Saakaşvili'yi 'serbest bırakın' çağrısı

Zelenski, tutuklu Saakaşvili'nin sağlık durumuyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gürcistan hükümetine Saakaşvili'yi serbest bırakma çağrısında bulundu.

Saakaşvili'nın Ukrayna vatandaşı olduğunu hatırlatan Zelenski, ona karşı insan haklarının ihlal edildiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Ukrayna vatandaşı, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı. Mihail Saakaşvili yavaş yavaş öldürülüyor. 21. yüzyılda Avrupa'da bir kişinin fiili olarak herkesin gözü önünde infaz edilmesine yönelik böyle bir girişime karşı hala mücadele etmemiz gerektiği gerçeği bir utançtır. Yaşamına yönelik tehdit göz önüne alındığında, Gürcistan yetkilileri Avrupa insan haklarını koruma normları kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlamaya, istismarı durdurmaya ve Mihail'i serbest bırakmaya çağırıyorum. Ukrayna çözümler sundu. Dünyayı Mihail'in hayatını kurtarmaya ve infazını önlemeye çağırıyorum."

- Gürcistan Adalet Bakanı Bregadze'den tepki

Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze ise Zelenski'nin suçlamalarını asılsız olarak değerlendirdi.

Gürcistan'da hiçbir insanın haklarının ihlal edilmediğini savunan Bregadze, "Kim söylerse söylesin, Gürcistan'da bir kişinin işkence görüyor olması, bu haksız ve aşağılayıcı bir ifadedir." dedi.

- SAAKAŞVLİ'NİN GÖZALTINA ALINMASI

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim 2021'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.

Saakaşvili, Gürcistan'da Ekim 2021'de gözaltına alındıktan sonra 50 gün açlık grevi yapmış, daha sonra Gori kentinde tedavi görmüştü.

Tutuklu Saakaşvili, daha sonra 21 Şubat-10 Mart tarihlerinde tekrar açlık grevi yapmıştı.

Gürcistan'ın Rustavi kentinde tutulduğu 12. hapishanede sağlığı kötüye gittiği iddia edilen Saakaşvili, sağlık durumunun tespiti için 12 Mayıs'ta başkent Tiflis'teki "Vivamedi" kliniğine nakledilmişti.

Saakaşvili, söz konusu klinikte tutuklu olarak tedavi görüyor.

