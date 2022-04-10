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Dünya

Zelenskiy: ''Bekleyecek zamanımız yok, Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın''

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın bekleyecek zamanının kalmadığını belirterek, Batı'dan Rusya'nın petrol ihracatına ambargo koymasını istedi.

AA10 Nisan 2022 Pazar 00:27 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 01:03
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Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının 45. gününde ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın nakit akışlarına daha acı verici kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm medeni ve demokratik dünyanın harekete geçmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Bekleyecek zamanımız yok. Özgürlüğün bekleyecek zamanı yoktur. Rusya yeni kuvvetlerini ve yeni teçhizatlarını ülkemize sokmayı göze alabilir. Derhal harekete geçilmeli ve tirana karşı petrol ambargosu uygulanmalı."

- Johnson, Ukrayna'ya yeni mali ve savunma destek paketi ile geldi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Kiev ziyaretine değinen Zelenskiy, Johnson'un, Ukrayna'ya yeni mali ve savunma destek paketi ile geldiğini belirtti.

Ukraynalılar adına Johnson'ı ağırlamaktan büyük onur olduğunu ifade eden Zelenskiy, Birleşik Krallık'ın, Ukrayna'ya başta savunma olmak üzere yaptırımlar politikasındaki liderliğinin sonsuza kadar tarihe kazındığının altını çizdi.

Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nın başlattıkları Ukrayna İçin Ayağa Kalk kampanyasında, Ukrayna içinde ve dışında bombalardan kaçan insanlar için toplanan 10 milyar dolardan fazla yardım taahhüdü için teşekkür etti.

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