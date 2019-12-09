ZelenskIy ile PutIn ilk kez bir arada
Ukrayna krizinin çözümü için Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna liderlerinin Normandiya Formatı adı altında başlattığı müzakereler uzun bir arada sonra yeniden başlıyor.
- lŞERİF EGEMEN AHMET
Fransa’nın başkenti Paris’te 9 bugün yapılacak zirvede liderler, Ukrayna krizinde gelinen durumu ele alacak. Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilk defa yüz yüze görüşecek olması nedeniyle önem taşıyor. İki lider, baş başa yapacakları görüşmede Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Donbas ve Kırım meselelerini doğrudan ele alma imkanına da sahip olacak. Zelenskiy, ülkenin doğusundaki krizi çözmek için seçimlerden önce verdiği söz doğrultusunda diplomatik alanda çaba gösteriyor. Eleştirilere rağmen Zelenskiy, bu yönde somut adımlar atmayı başarabildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.