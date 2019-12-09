ZelenskIy ile PutIn ilk kez bir arada

Fransa’nın başkenti Paris’te 9 bugün yapılacak zirvede liderler, Ukrayna krizinde gelinen durumu ele alacak. Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilk defa yüz yüze görüşecek olması nedeniyle önem taşıyor. İki lider, baş başa yapacakları görüşmede Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Donbas ve Kırım meselelerini doğrudan ele alma imkanına da sahip olacak. Zelenskiy, ülkenin doğusundaki krizi çözmek için seçimlerden önce verdiği söz doğrultusunda diplomatik alanda çaba gösteriyor. Eleştirilere rağmen Zelenskiy, bu yönde somut adımlar atmayı başarabildi.