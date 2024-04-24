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Dünya

Zelenskiy'den 'ABD' açıklaması: 6 ayı telafi edeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna için 61 milyar dolarlık askeri yardım paketinin onaylanmasının 6 ay sürdüğünü belirterek, 'Şimdi tartışma ve şüphe içinde geçen 6 ayı telafi etmek için her şeyi yapacağız.' dedi.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 22:00 - Güncelleme:
Zelenskiy'den 'ABD' açıklaması: 6 ayı telafi edeceğiz
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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, içinde Ukrayna'ya 61, İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladığını hatırlattı.

Zelenskiy, "6 aylık süreç artık sona erdi. Kim ne derse desin ihtiyacımız olan desteği alıyoruz. Rus saldırılarına karşı hayatları korumak için bu yardıma ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Biden'a, ABD Kongresine ve tüm Amerikalılara minnettar olduğunu kaydeden Zelenskiy, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi tartışma ve şüphe içinde geçen 6 ayı telafi etmek için her şeyi yapacağız. Rus işgalcinin bu süre zarfında yapabildiklerini, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in şu anda planladıklarını ona karşı çevirmeliyiz. Onun cephe hattındaki tüm eylemleri, enerji sektörümüze, altyapımıza yönelik tüm saldırıları, şehirlerimize ve köylerimize yönelik tüm terörü, bizi, dünyada yaşama gerçekten değer veren herkesi Rusya'ya daha fazla baskı yapmak için harekete geçirmeli."

Zelenskiy, Biden ile yaptıkları tüm anlaşmaların yüzde yüz uygulanmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, ayrıca ABD'den gelecek yardım paketini Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu silahlarla hızlı bir şekilde doldurmak için Amerikalı dostlarıyla her düzeyde aktif şekilde çalıştıklarını belirtti.

  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • Volodimir Zelenskiy
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