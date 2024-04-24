Zelenskiy'den 'ABD' açıklaması: 6 ayı telafi edeceğiz

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, içinde Ukrayna'ya 61, İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladığını hatırlattı.

Zelenskiy, "6 aylık süreç artık sona erdi. Kim ne derse desin ihtiyacımız olan desteği alıyoruz. Rus saldırılarına karşı hayatları korumak için bu yardıma ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Biden'a, ABD Kongresine ve tüm Amerikalılara minnettar olduğunu kaydeden Zelenskiy, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi tartışma ve şüphe içinde geçen 6 ayı telafi etmek için her şeyi yapacağız. Rus işgalcinin bu süre zarfında yapabildiklerini, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in şu anda planladıklarını ona karşı çevirmeliyiz. Onun cephe hattındaki tüm eylemleri, enerji sektörümüze, altyapımıza yönelik tüm saldırıları, şehirlerimize ve köylerimize yönelik tüm terörü, bizi, dünyada yaşama gerçekten değer veren herkesi Rusya'ya daha fazla baskı yapmak için harekete geçirmeli."

Zelenskiy, Biden ile yaptıkları tüm anlaşmaların yüzde yüz uygulanmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, ayrıca ABD'den gelecek yardım paketini Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu silahlarla hızlı bir şekilde doldurmak için Amerikalı dostlarıyla her düzeyde aktif şekilde çalıştıklarını belirtti.