Zelenskiy'den Çekya'ya sürpriz ziyaret

Zelenskiy, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel tarafından askeri törenle karşılandı. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, ülkesinin Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hem karşı saldırısında hem de Avrupa'ya uyum sürecine destek verdiğini söyledi.

Ukrayna'nın özgürlüğü ve ait olduğu dünyanın değerleri uğruna mücadele yürüttüğünü, Çekya'nın da bu hususta her platformda Kiev yönetimini desteklediğini kaydeden Pavel, "Rusya'nın bu savaşı kazanması tasavvur edilemez, çünkü bu, paylaştığımız değerlerin yenilgisi olur." dedi.

Pavel, Ukrayna halkının özgürlüklerini savunmadaki cesaretine ve ülkesinin hızlı bir şekilde NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) kabulüne destek bulabilmek için elinden gelenin en iyisini yapan Zelenskiy'nin kararlılığı ve cesaretine hayranlığını dile getirdi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'da yapılacak NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın üyelik sürecinin görüşülmeyeceğini ifade den Pavel, ancak bu yılın sonuna doğru üyelik müzakerelerinin başlamasını ümit ettiğini söyledi.

Pavel, iki ülke arasındaki görüşmelerin giderek artan bir şekilde işbirliğine de odaklandığını belirterek, Ukrayna'nın yeniden inşasının Çek şirketleri için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

ÇEK HALKINA TEŞEKKÜR



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de ülkesine verilen maddi ve manevi destek ve Çekya'nın kabul ettiği yüksek sayıda Ukraynalı mülteci için Pavel'e, Prag yönetimine ve Çek halkına teşekkür etti.

Zelenskiy ayrıca Rus dezenformasyonuna ve propagandasına karşı da uyarıda bulundu.

Ukrayna lideri Başbakan Petr Fiala, Senato Başkanı Milos Vystrcil ve Meclis Başkanı Marketa Pekarova Adamova ile de görüşecek.

TÜRKİYE ZİYARETİ



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bugün Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zelenskiy'nin baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.