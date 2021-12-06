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Dünya

Zelenskiy'den Donbas cephesine ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Silahlı Kuvvetler Günü'nde Donbas cephesini ziyaret etti.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 21:10 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 21:10
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Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, ziyareti kapsamında cephede 5 askere devlet nişanı verdi.

Zelenskiy, askerlere "Bugün sizinle olma şerefine nail oldum. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruduğunuz için minnettarım." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, Harkov'daki kutlama törenine de katıldı.

Ülkenin farklı şehirlerinde törenler düzenlenirken, Kiev'deki Mihaylivska Meydanı'nda düzenlenen törende, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde kullanılacak Humvee cipler sergilendi.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü", 6 Kasım 1991'den beri her yıl kutlanıyor.

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