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Dünya

Zirve sonrası 'Türkiye' açıklaması: Görüş birliği var

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Birliğin Türkiye'yle olumlu ve istikrarlı ilişki geliştirilmesinde hemfikir olduğunu söyledi.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 07:11 - Güncelleme:
Zirve sonrası 'Türkiye' açıklaması: Görüş birliği var
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Michel, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinin ilk gün oturumlarının sonunda basına açıklamada bulundu.

AB liderlerinin Türkiye ile ilişkiler konusunda stratejik bir tartışma yapmak istediğini ve oturumun sonunda görüş birliğinde olduğunu söyleyen Michel, "Türkiye ile olumlu yönde ilişkiler kurmak istiyoruz. İstikrarlı ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir bir yaklaşımla çalışmak istiyoruz." dedi.

Michel, "Kıbrıs'ın durumunun son derece önemli olduğunu vurgulamak isterim. Kıbrıs'ın durumuyla özel olarak ilgileniyoruz. Özellikle BM'nin çözüm süreciyle." değerlendirmesini yaptı.

- SONUÇ BİLDİRİSİ

Zirvenin sonuç bildirisinin Türkiye ile ilişkiler kısmında "AB'nin, Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortam ile Türkiye'yle işbirliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki geliştirilmesinde stratejik çıkarı vardır." ifadesi yer almıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB Komisyonu'yla Kasım 2023'te sunduğu ortak raporda yer verilen önerilerle ilgili çalışmaların ilerletilmesinin talep edildiğinin duyurulduğu bildiride, bunların "aşamalı, orantılı ve geri döndürülebilir" şekilde ve gerektiğinde AB Konseyi'nin ek rehberliğine tabi olarak ilerletilmesi için AB Daimi Temsilciler Komitesi'ne (COREPER) talimat verildiği ifade edilmişti.

Bildiride, "Türkiye'nin kendi yapıcı katılımı, raporda belirlenen çeşitli işbirliği alanlarının ilerletilmesinde faydalı olacaktır." tespitinde bulunulmuştu.

Bildiride, ayrıca "AB-Türkiye işbirliğini de geliştirebilecek olan Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına ve ilerlemesine büyük önem vermektedir." denilmişti.

Borrell ve AB Komisyonu'nun ortak raporunda "Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki tüm yasa dışı sondaj faaliyetlerinden, egemenlik ve egemenlik haklarına saygı göstermeyen diğer tüm eylemlerden kaçınmaya devam etmesi koşuluyla, 2019'da askıya alınan AB-Türkiye Ekonomi, Enerji ve Ulaştırma Yüksek Düzeyli Diyalogları'nın yeniden etkinleştirilmesi, aynı mantıkla, Ortaklık Konseyi ve Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantılarının bakanlar düzeyinde yeniden başlatılması, iklim, sağlık, göç ve güvenlik, tarım ile araştırma ve yenilik konularında sektörel Üst Düzey diyalogların sayısının artırılması" gibi öneriler yer almıştı.

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