İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2023 Pazartesi / 19 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7775
  • EURO
    28,9361
  • ALTIN
    1669.9
  • BIST100
    8224.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zoran Milanovic'ten Karadağ'a AB yolunda destek
Dünya

Zoran Milanovic'ten Karadağ'a AB yolunda destek

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Karadağ'ı Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda desteklediklerini söyledi.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 15:31 - Güncelleme:
Zoran Milanovic'ten Karadağ'a AB yolunda destek
ABONE OL

Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Milanovic ile başkent Zagreb'de görüştü.

Milanovic ve Milatovic, yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karadağ'ı AB yolunda desteklediklerini ifade eden Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, "Karadağ, genel anlamda önceki hükümetin yoluna devam etmelidir. Bu, AB yoludur. O yöne ilerlemelisiniz, biz de elimizden geldiğince yardım edeceğiz." ifadesini kullandı.

"AB ÜYELİĞİ YOLUMUZU HIZLANDIRMA TARAFTARIYIM"

Milatovic, Karadağ ve Hırvatistan'ın dostane ve iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi üzerine çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Ülkesinin AB üyeliği yoluna Hırvatistan'ın verdiği desteği önemsediklerini vurgulayan Milatovic, "Benim politikam çok açık; AB üyeliği yolumuzu hızlandırma taraftarıyım." dedi.

Milatovic, Hırvatistan'daki Karadağlı azınlığı ve Karadağ'daki Hırvat azınlığının iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunduğuna işaret ederek "Hırvatistan'ı önceki dönemde yapılan tüm güzel gelişmelerden, 10 yıllık AB üyeliğinden, Şengen ve Avro Bölgesi üyeliğinden dolayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic, Hırvatistan ziyareti kapsamında Başbakan Andrej Plenkovic ile de bir araya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.