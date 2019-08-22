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Zulme dönüş yok!

BM gözetimindeki müzakereler sonucunda Myanmar’a geçişine izin verilen 3 bin 500 Arakanlı Müslüman zulüm yuvasına dönmeyi reddetti. Arakanlılar, vatandaşlık haklarının iadesini istiyor.

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Myanmar ordusu ve Budist çetelerin soykırımdan kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanları (Rohingyalılar) ülkelerine geri gönderme girişimi bir kez daha başarısız oldu. Bir süredir Myanmarlı yöneticiler ile Rohingyalılar arasında Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde devam eden müzakereler sonucu eve dönüşü onaylanan binlerce sivil, Bangladeş hükümetinin tesis ettiği otobüslere binmedi. Arakanlı Müslümanlar, vatandaşlık hakları iade edilmeden ve katliama uğramayacakları garantisi verilmeden yakılan köylerine dönmeyeceklerini bildirdi. 

BURADA GÜVENDEYİZ 

Bangladeş Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiseri Abul Kalam, basına yaptığı açıklamada, Myanmar hükümetinin bu ay 3 bin 500 Arakanlı Müslüman’ın geri dönüşüne onay vermesinin ardından Arakanlı Müslümanlardan hiçbirinin geri dönmek istemediğini belirtti. Kalam, halihazırda Bangladeş hükümeti ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından kendileriyle görüşülen 295 aileden herhangi birinin, Myanmar’a dönmeye razı olmadığını ifade etti. El Cezire’ye konuşan Rohingyalıları ülkelerine götürmek adına tesis edilen 5 otobüs ve 10 kamyonun şoförü saatlerdir toplanma noktalarında beklediklerini belirtirken, siviller kararlarını gerekçelerini güvensizlikle açıkladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkilileri ve Bangladeş hükümetiyle görüşen bir grup mülteci, güvenlikleri sağlanmadığı ve vatandaşlık hakları güvence altına alınmadığı sürece Myanmar’a dönmek istemediklerini iletti. Soykırımda 2 çocuğunu kaybeden 35 yaşındaki Arakanlı Müslüman Farhana Begüm, “Eğer tam olarak vatandaşlık hakkımız verilirse geri dönmeyi düşünebiliriz. Bangladeş’te kaldığımız kampların durumu iyi değil ama en azından yaşama garantimiz var” dedi. 

BANGLADEŞ’TEN İZİN 

Müslümanların geri dönmemesi üzerine açıklama yapan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, hükümetinin mültecileri gitmeye zorlamayacağını ve gönüllü olduklarında geri dönebileceklerini dile getirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise gönüllü geri dönüşünün kendileri açısından esas olduğunu ifade etti.   

BM tescilli etnik temizlik 

Arakan’da 2012’de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, Ağustos 2017’den sonra Arakan’daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti ‘etnik temizli’ ya da ‘soykırım’ olarak adlandırıyor. 

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