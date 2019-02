112 Acil Servis’in hızı gelişmiş ülkeleri geçti

Hastalık ve yaralanma gibi durumlarda 112 Acil Sağlık Ekipleri, her gün onlarca yanlış ihbara rağmen müdahaledeki hızı ve etkin müdahale şekli ile ön plana çıkıyor. İzmir genelinde bulunan yaygın istasyon ağı ve profesyonel ekipleri ile şehir merkezinde 10, kırsalda ise 30 dakika içinde ulaşma oranını yüzde 94 seviyelerine çıkan 112 Acil Sağlık Ekipleri, vatandaşa her türlü zor koşulda hizmet götürüyor. Vakalara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşma hızı her geçen gün daha da artan 112 Acil Sağlık Ekipleri’nin, 2017 yılında kırsal vakalara 30 dakika içinde ulaşım oranı yüzde 96,4 iken, 2018 yılında bu oran yüzde 96,6’lara yükseldi.

Acil Servis Ekipleri’nin çalışmalarını daha başarılı yürütülmesi ve ambulansların hastalara daha hızlı ulaşabilmesi için vatandaşın daha duyarlı davranması gerektiğini belirten İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, “112 hattını gereksiz yere meşgul etmemesi öncelikli olarak sağlanmalıdır. Ambulanslara trafikte yol verilmesi hayati önem taşımaktadır. Kaza ve benzeri olaylarla karşılaşanların vakayı 112’ye doğru olarak bildirmeleri yerinde bir davranış olacaktır. Olay yeriyle ilgili detaylı ve açık adres mutlaka verilmelidir. Mümkünse adres tarif edilmelidir” diye konuştu.

İzmir 112 Acil Sağlık Ekipleri, hız konusunda Avrupa ülkelerini geride bıraktı.