16 bin ticari araca kameralı güvenlik  

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında 31 Aralık tarihine kadar taksi, minibüs ve servislere yüz tarama özelliği de bulunan kameralar yerleştirilecek. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, araçlarına kamera taktıran şoförlerin şimdiden fayda gördüğünü söyledi. Sistemin Türkiye genelinde uygulanacağını belirten Anık, “Hatta taksilerin bir kısmına da ‘taksi çağırma sistemi’ de takılıyor. Bu hem ülkenin, hem yolcunun, hem de direksiyondaki şoförün güvenliği için yapılıyor. Kameranın ücretini esnafımız ödüyor’’ dedi.

ÖZEL HAYATA MÜDAHALE DEĞİL

Kameralarda yüz taramasının yanı sıra karanlıkta bile kaliteli çekim yapma özellikleri gibi bir çok özelliğin bulunduğunu belirten Anık, bu uygulamanın özel hayata müdahale olmadığını söyledi. Anık, “Örneğin taksilerde ne araç sahibi, ne biz, ne de şoför bu görüntüleri izleyebilecek. Görüntüler sadece bir şikayet söz konusu olduğunda, bir kaza anında görülebilecek. Her kafası esen, taksiye binen müşteriyi izleyemeyecek, göremeyecek. Yani özel hayata müdahale gibi bir durum yok” diye konuştu.