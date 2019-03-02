'20 yılda kaybettirileni 5 yılda kazandıracağız'

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları sık sık halkla biraraya gelerek sürdürüyor. Kentin her ilçesini, her mahallesini adım adım dolaşan Zeybekçi, salon toplantıları, ev ve işyeri ziyaretlerinde hayata geçireceği projeleri ve yapılacak yatırımları tek tek anlatıyor.

CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin yönettiği kentin Gazi Mustafa Kemal’in gösterdiği muasır medeniyetler yarışında geride kaldığını belirten Zeybekci, “20 yıldan beri İzmir’in vaktini çaldılar. İzmir’in kaybettiği yılları 5 yılda kazandırma hedefiyle yola çıktık. Biz efelenmeye gelmedik ama efe gibi dimdik ayakta durmaya geldik Allah’ın izniyle” dedi.

YENİ İŞ ALANLARI KURULACAK

Türkiye ortalamasına göre en yüksek genç işsizliğin İzmir’de olduğunu hatırlatan Nihat Zeybekci, yeni açacakları iş alanlarıyla personeli işten atmak bir yana, daha fazla işçi alacaklarını söyledi. Zeybekci, “Sadece belediye değil, yeni yatırımcıları kentimize çekerek çok sayıda İzmirli’ye iş kapısı açacağız. Projelerimiz, gençlerin ve kadınların lehine olacak” diye konuştu.

Zeybekci, Menderes Havzası’nda doğal yapıyı bozmadan tarımsal üretimde markalar oluşturup ihtisas organize sanayi bölgeleriyle yöre halkına büyük destek sağlayacaklarını belirterek, “Gerçekleştirilecek yatırımlarla bu bölge Türkiye’nin parlayan yıldızı haline gelecek” ifadesini kullandı. Zeybekci, “Şehrin her köşesini kooperatiflerle birlikte tarayarak avantajlı ürünleri ortaya çıkaracağız, markalarını oluşturmalarını sağlayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kuracağımız şirket, süt ve süt ürünleri, hayvancılık, fidecilik süs bitkisi yetiştiriciliği konusunda üreticiye, besiciye önemli katkılar sağlayacak. Kar amacı gütmeden çalışacak şirket, gerek alım, gerek soğuk zincirde depolama, paketleme, pazarlama ne gerekiyorsa hepsini yapacak, fiyatların aşağı gitmesini engelleyecek. Ayrıca ihtiyaç duyulan malzemeleri peşin alıp vadeli vererek çiftçiyi, üreticiyi destekleyecek” diye konuştu.

Zeybekci, “Bu çalışmaları sembolik değil, tüm İzmir’deki üreticiye yönelik yapacağız. Bölgenin ihtiyacı olan hayvan pazarlarını da oluşturacağız. Bölgede hayata geçireceğimiz nöbetçi, gezici veteriner hizmetine vatandaşlarımız bir telefonla ulaşacak ve bu sayede hızlı müdahaleyle yüksek orandaki buzağı ölümlerini, hayvan hastalıklarını aşağıya çekeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKANLIK HARAM OLSUN

Gönül belediyeciliği yapacaklarını dile getiren Zeybekci, yaşlı, engelli, muhtaç kişilerin ihtiyaç duyduğu bakımlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceğini söyledi.

“Yardıma muhtaç kardeşim, bir engellim, yaşlım bakıma kavuşmazsa o belediye başkanlığı bize haram olsun” dedi. Zeybekci, İzmir’in sorunları birikmişken bunların konuşulamadığına dikkati çekerek, “Problemler konuşulmamış, bahaneler konuşulmuş. Dertlerin üzeri ideolojik bir perdeyle örtülmüş” diye konuştu.