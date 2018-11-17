‘35 Risk Analiz’ suçlu avında  

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün öncelikle terör örgütü üyelerine karşı olmak üzere hayata geçirdiği ‘35 Risk Analiz’ projesi, suçluların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın talimatıyla 2017 yılının Ağustos ayında hayata geçirilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından da örnek gösterilen proje, meyvelerini veriyor. Kentteki 12 bin polis proje kapsamında eğitildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali, Basmane Tren Garı, kentin giriş noktaları ile en işlek bölgeleri başta olmak üzere her noktasında şok uygulamalar düzenleniyor. Havalimanı, terminal ve tren garında uzun namlulu silahlarla uygulama yapan Özel Harekat Timleri ve Yunus Timleri, dosta güven düşmana korku salıyor. Rastgele durdurulan kişilere kimlik sorgusu yapılıyor. Kimliklerin sahte olup olmadığı son teknoloji ile inceleniyor. Çok farklı soru teknikleriyle şahısları test eden polisler, bu esnada İzmir Emniyet Müdürlüğü’ndeki ‘Risk Analiz Birimi’nden kişi hakkında bilgi alarak gerçeğe aykırı beyanda bulunup bulunmadığını kontrol ediyor.

35 KİŞİLİK BİRİM YÖNETİYOR

‘35 Risk Analiz’ adını hem İzmir’in plakası ve hem de ‘Risk Analiz Birimi’nde İngilizce’den Çince’ye kadar birçok yabancı dil bilen 4’ü komiser, 31’i polis memuru 35 kişilik bir ekibin görev yapmasından alıyor. Ekipler son bir ayda 40 bin 800 kişiyi bire bir sorguladı. Bu kişilerden 149’u terör örgütü üyesi olmak suçundan aranırken yakalandı. Yakalanan terör örgütü üyelerinin 130’unun PKK, 14’ünün FETÖ, 5’inin ise MLKP’li olduğu öğrenildi. Ayrıca çalışma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 40 kişi sahte kimlikle yakalanarak, adli makamlara sevk edildi. Narkotik suçlardan aranan 32 kişi de ’35 Risk Analiz’ uygulamasından kaçamadı. İzmir Emniyeti’nin uyguladığı risk analiz ve başarılı operasyonlarla kentte olası yaşanabilecek olumsuzlukların öne geçildiği ve kentte asayiş olaylarında büyük bir düşüş yaşandığı istatistiklere yansıdı.