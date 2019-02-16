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Acelen varsa ne işin var Datça’da?

Muğla, turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz tatil imkânları sunuyor.

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Deniz, kum ve güneşin yanı sıra farklı medeniyetlere ait izlerin yer aldığı kentin bölge turizmine katkı sağladığı cennet köşelerinden biri de badem çiçekleriyle ünlü Datça. Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken, “Acelen varsa ne işin var Datça’da?” sloganıyla ziyaretçilerini ağırlayan yarımada, baharı erken karşılayarak badem çiçekleriyle beyaza büründü. Datça gezginleri, badem bahçelerinde gezip bol bol fotoğraf çekiyor. İlçenin asıl yerleşim yeri olan Eski Datça Mahallesi de tarihi sokakları ve evleriyle turistlerin ilgi odağı. İlçede ziyaretçilerin gezi rotaları arasında büyük ilgi gören, astronomi ve matematik bilimci Eudoksus, doktor Euryphon, ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri olarak gösterilen İskenderiye Feneri’nin mimarı Sostratos’un yaşamına tanıklık yaptığı rivayet edilen Knidos Antik Kenti, Ege ile Akdeniz’in birleştiği yerde özel bir konuma sahip.      

ALTERNATİFLİ TATİL    

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Anadolu Yarımadası’nda baharı ilk karşılayan yerlerden biri olan ilçede ziyaretçilere alternatif turizm imkanları sunulduğunu söyledi. Datça’nın Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olduğunu belirten Çoban, “İlçemiz yazın sıcağı bunaltmayan, kışın üşütmeyen ılıman bir iklime sahip. Bu nedenle Datça stresten uzak yaşamak isteyenlerin yaşamını sürdürebileceği ve tatil yapabileceği bir bölge” dedi.   

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