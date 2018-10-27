Adliyedeki felaketin gizli kahramanları

Angın tüplerinin periyodik bakımı sırasında yaşanan gaz kaçağı nedeniyle İzmir Adliyesi’nde faciadan dönüldü. 11 Ekim’de binanın bodrum katında yaşanan olayda 29 kişi hastaneye kaldırılırken 47 yaşındaki işçi Salih Ataoğlu hayatını kaybetti.Dumanların kapladığı binada can pazarı yaşanırken, kendi hayatlarını hiçe sayarak onlarca kişiyi kurtaran Bayraklı 112 ekibinden Mesut Minaz, Nur Gürbulak, Habibe Yıldız olay günü yaşananları anlattı. 112 ekibinde şoförlük yapan Mesut Minaz, “Adliyeye girdiğimizde göz gözü görmüyordu, etraf bembeyaz dumanla kaplanmıştı. Nefes almakta zorlanıyorduk. İşçilerden 5 kişiyi çıkardık. En son kendimi sedyede buldum. Bende çok etkilendim gazdan, hastanede yoğun bakımda kaldım’’ dedi. 112 ekibinden Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Habibe Yıldız ise dakikalarla yarıştıkları anları şöyle anlattı: “Olay yerine girdiğimizde ortalık çok karışıktı, dumanlar üstümüze geliyordu. İçerdeki insanlara kurtarmak için hemen yardıma koştuk. Jandarmalar, nezarethanedeki mahkumları çıkarıyorlardı. Koridorda hızlı bir şekilde ilerleyip ağır yaralı olan bir hastaya kalp masajı uyguladık. Zehirlenenleri dışarı çıktık.’’

SOMA’YI HATIRLATTI

Olay yerine gittiklerinde adliyenin bodrum katından çıkanların baygın vaziyette olduğunu gördüklerini belirten Paramedik Nur Gürbulak ise, “Ortalıkta can pazarı vardı diyebiliriz. Müdahale etik, gaza maruz kalanları dışarı çıkardık ve en çok etkilenenlerin arasında biz de olduk. Daha fazla insana yardımcı olmak adına oradaydık. Bende ambulans ile hastaneye gidenler arasındaydım. Olayın ucuz bir şekilde atlatıldığını düşünüyorum. Daha önce Soma’daki maden faciasında da görev yapmıştım. Bu olay bana Soma’yı hatırlattı. Tıpkı oradaki gibi içeriden canlı çıkan herkes teker teker bayılıyordu’’ dedi.