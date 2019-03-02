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AFAD’dan nefes kesen tatbikat

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında İzmir Valiliği’nin koordinatörlüğünde düzenlenen ‘Bölgesel Düzey 2019 Masabaşı ve Saha Tatbikatı’ nefesleri kesti. 

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İzmir İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında meydana gelebilecek sel felaketi için tatbikat yaptı. Sel sularında mahsur kalanları kurtarmak için yapılan çalışmalarda gerçeğe yakın görüntüler ortaya çıktı. İnciraltı’nda bulunan Kent Ormanı’nın ev sahipliği yaptığı tatbikata Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla ve Balıkesir’den de ekipler katıldı. Senaryo gereği suda kurtarılmayı bekleyenler için hemen harekete geçen ekipler, yoğun mesai harcadı. Suyun üzerine alçalan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterden inen AFAD görevlisi, ip yardımıyla aşağıda bekleyen vatandaşı kurtarmayı başardı. Bir başka ekip ise zodyak bot ile yardım bekleyenlerin imdadına koştu. Argo adı verilen ve suda gidebilen motorlu araç da yine afetzedelerin kurtarılmasında büyük pay sahibi oldu. Yine senaryo gereği akrabalarını kurtarmak için suya giren ve boğulma tehlikesi yaşayan bir vatandaş da görevliler tarafından kurtarılarak ilk müdahalenin ardından karaya çıkarıldı. Afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili kurtarma, ilk yardım, geçici barınma ve yeniden inşa faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılan tatbikat başarıyla tamamlandı. 

AMAÇ HALKI EĞİTMEK

Tatbikat sonrası konuşan AFAD İzmir İl Müdürü Osman Metin Sarıoğlu, halkı afetlere dirençli hale getirmek istediklerini söyledi. Sarıoğlu, “Öğleden önce masa başı, öğleden sonra da saha tatbikatını yaptık. İzmir’in deprem bölgesinde yer almasından dolayı geçen yıl deprem tatbikatı yapmıştık. Bu yıl ise İzmir’de depremden daha fazla sel, heyelan ve kaya düşmesi yaşandı. Biz de bu yıl tatbikatın senaryosunu değiştirme kararı aldık ve bu tür doğa olaylarına karşı geliştirdiğimiz tatbikatımızı icra ettik. Amacımız afetlere karşı hem halkımızı bilinçlendirmek hem kendi araç-gereçlerimizi denemek’’ dedi.  

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