AK hizmet bayrağını İzmir’e asacağız

Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, kente gelişinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Aday gösterilmesinin ardından ilk kez seçim bölgesine gelen Zeybekci’yi karşılayanlar arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bazı milletvekilleri, İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da vardı. AK Parti’liler ‘İzmir seninle gurur duyuyor’ sloganları attı.

GÖNÜLLERİ FETHEDECEĞİZ

İzmir’in her sokağında, her ilçesinde, her mahallesinde, başı dik, alnı açık dolaşacak sadece AK Parti olduğunu belirten Zeybekci, “Biz İzmir’e gönüller almaya, gönüller yapmaya, İzmir’e hizmetkar olmaya geldik. Başkaları gibi İzmir’i kullanarak yönetmeye değil. Ne yaparsak sizlerle beraber, teşkilatımızla beraber yağacağız. AK hizmet belediyeciliğini İzmir’e hakim yapmaya var mıyız? 31 Mart günü AK hizmet bayrağını, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve ilçe belediyelerine asmaya var mıyız?” diye konuştu.

ZEYBEK OYNAYACAĞIZ

4 ay boyunca çok çalışacaklarını belirten Zeybekci, “Sıkılmadık el bırakmayacağız, girilmedik, fethedilmedik gönül bırakmayacağız. Adaylığımızın açıklandıktan sonra ilk defa bir araya geldik, Ama bundan sonra hep birlikte beraber olacağız. Yarın, öbür gün her gün buradayız. Allah’ın izniyle son nefesimize kadar İzmir’deyiz artık. İzmir’de bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İzmir’deki bu makus talihini değiştirmeye var mıyız? Kimseye kendi ideolojilerini alet etmesine izin vermeyeceğiz. Bundan sonra çok yorulacağız. Ayağımızın altı şişene kadar, ellerimiz nasır tutana kadar” ifadelerini kullandı.

ZAFERE 4 AY KALDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, “Yaklaşık 7-8 ay önce kongremizi yaptık. Kongremizde 30 ilçemizin tamamıyla birlikte o günkü heyecanla coşkuyla 31 Mart akşamı AK Partili büyüğümüzün, dava arkadaşımızın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda balkon konuşması yapacağını ifade etmiştik. Ona çok az zaman kaldı. 4 ay sonra AK Parti’de hizmet etmiş, kardeşimiz, büyüğümüz, o Büyükşehir Belediyesi’nde balkon konuşması yapacaktır’’ dedi.

KAYBEDECEK ZAMAN YOK

AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül de ‘Hedefimiz İzmir’i kazanmak ve mahrum olduğu hizmeti getirmek. İzmir’in kaybedecek zamanı yok. İzmir’in sorunları birikti, dağ gibi oldu. İzmir’i bilmeyen tanımayan kişilere teslim etmek yerine, kendini ispatlamış, belediye başkanlığı, bakanlık yapmış Nihat Zeybekci için tüm teşkilatımızla, üyemizden il başkanımıza kadar tek yumruk olacağız” diye konuştu.