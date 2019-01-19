Antika Pazarı’nın gözdesi Osmanlı mücevherleri

İzmir Karaca Sineması’nda her ayın ikinci haftası düzenlenen, 45 farklı standın açıldığı Antika ve Koleksiyon Pazarı, ihtişamlı mücevherlerden yüz yıllık yemek takımlarına, pikaplardan saat koleksiyonlarına kadar her türlü objeyi barındırıyor. Geçen yılın Ocak ayından itibaren kurulan pazarda İzmir ve çevresinden gelen koleksiyonerler ürünlerini sergileyerek, tarihi değeri olan birçok eşyayı satışa sunuyor. Osmanlı mücevherlerinin yoğun ilgi gördüğünü belirten antikacı Serkan Çıtakçı, “Tezgâhımızın en değerli ürünü olan tamamı el yapımı eski Osmanlı tarzında yüzüğü 16 bin TL’den satışa sunuyoruz. 1 kırat elmas olan bu yüzük, vatandaştan da yoğun ilgi görüyor. Modern olan modeller müşteri tarafından tercih edilmiyor. ‘Kimyo’ denilen deniz kabuğu üzerine işlenen figürler de ilgi duyulanlar arasında. El oymasından yapılan bu ürün çok nadir bulunuyor ve oldukça kıymetli. Bu modellerin bazılarını kolye, yüzük şeklinde satıyoruz ancak orijinal olan bulunamayacağı için satılık değil. Deniz kabuğu figürleri de 400 TL’den satışa sunuluyor” diye konuştu.

TURİZMİ CANLANDIRACAK

Pazarın oldukça samimi ve sıcak bir ortama sahip olduğunu belirten heykeltıraş Fergül Yücel, de “İsveç ve Londra’da bu tarz pazarlara sıklıkla gidiyorum. Yurt dışında oldukça yaygın. Ancak İzmir’de kendi kültürüne karşı sanat objelerine yönelik bir çekingenlik var. Bunu antika pazarlarının kıracağını düşünüyorum. Çocuklarıyla pazar gezisine çıkan vatandaş, sanat eserleriyle tanışma fırsatı bulacak, hem de artcraft ve antika ürünleri denilen kumaşı, metali ve cam işlerini görecek. İzmir için bu kültürel bir ifade. Yerel yöneticilere sesleniyorum. Lütfen sergilere destek versinler. Hem sanata ilgiyi artırır, hem de kapalı mekânlardan, galerilerden insanları uzaklaştırır” dedi.