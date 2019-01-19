13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Antika Pazarı’nın gözdesi Osmanlı mücevherleri

İzmir’de her ayın ikinci haftası düzenlenen, el yapımı Osmanlı tarzı mücevherlerin de yer aldığı Antika ve Koleksiyon Pazarı, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir Karaca Sineması’nda her ayın ikinci haftası düzenlenen, 45 farklı standın açıldığı Antika ve Koleksiyon Pazarı, ihtişamlı mücevherlerden yüz yıllık yemek takımlarına, pikaplardan saat koleksiyonlarına kadar her türlü objeyi barındırıyor. Geçen yılın Ocak ayından itibaren kurulan pazarda İzmir ve çevresinden gelen koleksiyonerler ürünlerini sergileyerek, tarihi değeri olan birçok eşyayı satışa sunuyor. Osmanlı mücevherlerinin yoğun ilgi gördüğünü belirten antikacı Serkan Çıtakçı, “Tezgâhımızın en değerli ürünü olan tamamı el yapımı eski Osmanlı tarzında yüzüğü 16 bin TL’den satışa sunuyoruz. 1 kırat elmas olan bu yüzük, vatandaştan da yoğun ilgi görüyor. Modern olan modeller müşteri tarafından tercih edilmiyor. ‘Kimyo’ denilen deniz kabuğu üzerine işlenen figürler de ilgi duyulanlar arasında. El oymasından yapılan bu ürün çok nadir bulunuyor ve oldukça kıymetli. Bu modellerin bazılarını kolye, yüzük şeklinde satıyoruz ancak orijinal olan bulunamayacağı için satılık değil. Deniz kabuğu figürleri de 400 TL’den satışa sunuluyor” diye konuştu. 

TURİZMİ CANLANDIRACAK 

Pazarın oldukça samimi ve sıcak bir ortama sahip olduğunu belirten heykeltıraş Fergül Yücel, de “İsveç ve Londra’da bu tarz pazarlara sıklıkla gidiyorum. Yurt dışında oldukça yaygın. Ancak İzmir’de kendi kültürüne karşı sanat objelerine yönelik bir çekingenlik var. Bunu antika pazarlarının kıracağını düşünüyorum. Çocuklarıyla pazar gezisine çıkan vatandaş, sanat eserleriyle tanışma fırsatı bulacak, hem de artcraft ve antika ürünleri denilen kumaşı, metali ve cam işlerini görecek. İzmir için bu kültürel bir ifade. Yerel yöneticilere sesleniyorum. Lütfen sergilere destek versinler. Hem sanata ilgiyi artırır, hem de kapalı mekânlardan, galerilerden insanları uzaklaştırır” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı, Afganistan´da ''Kayseri Muhacir Kampı'' kurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan: Samsun'a çok özel bir anıt dikilecek

Başkan Erdoğan: Samsun'a çok özel bir anıt dikilecek

Akdeniz'de facia:117 kişi boğularak hayatını kaybetti

Akdeniz'de facia:117 kişi boğularak hayatını kaybetti

CHP'de 'Mansur Yavaş' çatlağı

CHP'de 'Mansur Yavaş' çatlağı

Rusya'nın en gelişmiş roketi kendini imha edebilir

Rusya'nın en gelişmiş roketi kendini imha edebilir

Rusya'dan ABD'ye sinyal: İskender füzeleri konuşlandırdı

Rusya'dan ABD'ye sinyal: İskender füzeleri konuşlandırdı

Başkan Erdoğan AK Parti Samsun adaylarını açıkladı

Başkan Erdoğan AK Parti Samsun adaylarını açıkladı

CHP’li belediye başkanı partiden istifa etti

CHP’li belediye başkanı partiden istifa etti

Milli 'SİPER'in ilk adımı atıldı

Milli 'SİPER'in ilk adımı atıldı
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye’de doğan Suriyeli çocuklar ana vatanlarıyla tanışacak

Türkiye’de doğan Suriyeli çocuklar ana vatanlarıyla tanışacak

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

Burada Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor

Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA