Avcılar’dan istihdam yatırımı 

Her projelerinde daha çok kazanmak yerine istihdam oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı İdrsi Avcı, ‘’Üç projemizle 600 kişiyi istihdam etmiş olacağız” dedi. Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektöründeki durgunluğa karşın ellerini taşın altına koyduklarını belirten Avcı, TÜİK verilerine göre sektördeki maliyet artışınının yüzde 46’ya ulaştığını, buna karşın böylesine yüksek orandaki artışı satış fiyatlarına yansıtmadıklarını söyledi. Avcı, “Birikimlerimizi farklı enstrümanlarda değerlendirsek daha çok kazanacakken biz ‘işimizi’ yapmayı seçtik, ülkemize değer katan, yatırımcısına kazandıran projeler üretmeyi seçtik” diye konuştu.

Avcı, ‘’Projelerimizi banka kredisi kullanmadan, tamamen öz sermayemizle gerçekleştiriyoruz. Üç projemizle 600 kişiyi istihdam etmiş olacağız. Bu bizim yatırımcımıza, sektörümüze ve ülkemize olan güvenimizdir” ifadelerin kullandı.