Aydın’ın içme suyu memba kalitesinde
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 81 il için hazırladığı İçme Suyu Eylem Planı’nı başarıyla sürdürüyor.
Plan çerçevesinde şehirlerin ve ilçelerin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesi çözüme kavuşmuş olacak. Aydın da Memba kalitesinde içme suyuna kavuşan iller arasına katıldı. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Yeni arıtma tesisinde arıtılan su, ilk olarak Kızılcaköy Mahallesi’nde musluklardan akmaya başladı. Tamamlanan çalışmalar kapsamında Aydın ve civar yerleşimlerine memba kalitesinde içme suyu verilecek” dedi. Aydın, Aydın il merkezi, İncirliova ilçe merkezleri ve 27 mahalle olmak üzere toplam 29 yerleşim yerinin 2050 yılına kadar 72 milyon metreküp olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının, yapımı daha önce DSİ tarafından tamamlanarak işletmeye açılan İkizdere Barajı ve Tabakhane Regülatörü’nden karşılanacağını söyledi.
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