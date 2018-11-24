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Bafa Gölü yıllar sonra ‘Kuş Cenneti’ne döndü  

Aydın’ın Söke ilçesinde doğal güzelliği ile tercih edilen Bafa Gölü, uzun yıllardan beri gözükmeyen kuğu, pelikan ve karabatak gibi yüzlerce kuş çeşidinin yeniden uğrak yeri haline geldi.

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Bir kısmı Söke’nin Serçin Mahallesi içlerinde kalan, doğal güzelliği ile nefes kesen Bafa Gölü, bu yıl, kuş cennetine dönüştü. Yıllar sonra birbirinden güzel kuğulara, pelikanlara, karabatak ve farklı kuş çeşitlerine ev sahipliği yapan gölde, renkli görüntüler oluştu. Özellikle kuş gözlemcileri bölgeye gelerek gölün misafirlerini fotoğrafladı, görüntülerini çekti. Göl üzerinde sürü halinde uçan kuşlar, görenlere unutamayacakları anlar yaşattı.   

 

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