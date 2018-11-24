Bafa Gölü yıllar sonra ‘Kuş Cenneti’ne döndü Aydın’ın Söke ilçesinde doğal güzelliği ile tercih edilen Bafa Gölü, uzun yıllardan beri gözükmeyen kuğu, pelikan ve karabatak gibi yüzlerce kuş çeşidinin yeniden uğrak yeri haline geldi.