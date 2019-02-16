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Bafa Gölü’nde görsel şölen

Ege Bölgesi’nin en büyük gölü olan, Muğla-Aydın il sınırları içindeki Bafa Gölü’nde güneşin vedası görsel şölen oluşturdu. 

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Türkiye'nin ender sulak alanlarından biri olan Bafa Gölü, hem birçok mahallenin geçim kaynağı, hem de onlarca canlının yaşam alanı. Yaklaşık 300 bin kuşun barınağı olan göl, çevresindeki ve içindeki adalarda bulunan antik kalıntılarla binlerce yıl öncesinin de tanıklığını yapıyor. Ilgınlardan, zeytinliklerden ve çam ormanlarından oluşan bitki örtüsüyle Bafa Gölü, Büyük Menderes deltasının saklı olduğu ekosistem özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. 

DOĞA TARİH İÇİ İÇE  

Plankton ve su bitkileri bakımından oldukça zengin olan gölde birçok balık yaşama imkanı buluyor. Doğa ve tarihin iç içe olduğu göl, bölgeye gelen yerli ve yabancıların uğrak yerlerinden biri. Zaman zaman kirliliğiyle gündeme gelse de, Bafa Gölü yılın her mevsiminde ziyaretçi çeken bir bölge. Yaz aylarında sahil kentlerinde yoğunluk arttığında deniz, güneş, kum turizmine alternatif bir tatil imkanı sunuyor. Eşsiz doğası ve serin havası ile öne çıkan Bafa, kızgın kumlardan kaçıp serinlemek isteyenlerin alternatifi arasında yer alıyor. Bafa Gölü’nde tekne ve deniz bisikleti ile gezilebiliyor, balık tutulabiliyor, Kapıkırı Mahalle Plajı’ndan suya girilerek yüzülebiliyor. Bafa Gölü’nde her akşam güneşin vedası görsel şölen oluşturuyor. 

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