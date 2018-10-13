Balıkesir Adliye Kavşağı açıldı 

Balıkesir'in en büyük köprülüğü kavşağı olan Adliye Kavşağı trafiğe açıldı. Kavşak, adliye ve şehir hastanesinin yanı sıra aynı bölgede inşa edilen alışveriş merkezinin açılacak olması nedeniyle trafikte yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçecek. 2’şer şeritle 2 yan yolu bünyesinde barındıran yol, 2’şer şeritli köprüyle şehir içi trafiğine kalıcı bir çözüm getirecek.

TRAFİĞİ RAHATLATACAK

Köprülü kavşağın çevre düzenlemesiyle ilgili bölgede incelemelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, “ Karesi bölgesinden ve Paşaalanı Mahallesi’nden gelen araçların ışığa takılmadan yollarına devam edecek olmaları trafiği rahatlatacak. Özellikle alışveriş merkezi de açıldıktan sonra orada 150 iş yeri olacak. Buralarda bin 500 kişinin çalışması söz konusu. Bin yataklı şehir hastanemiz, personeliyle birlikte ortalama günlük 10 bin poliklinik yapıyor. Bir de refakatçisi gelse ortalama 20 bin kişi bu tarafa geliyor. Bu nedenle kavşak oldukça önemliydi. Emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi. Yaklaşık 30 milyon TL’ye mal olan köprülü kavşaktaki yolların toplam genişliği 16, uzunluğu ise bin 240 metre.