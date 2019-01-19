Başkan Zolan’dan gençlere tavsiye

Programa, Başkan Zolan’ın, eşi Berrin Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, projede yer alan eğitmenler ve öğrencilerin aileleri de katıldı. Zolan, projenin başarıya ulaşmasının temelinde gönüllülük duygusunun yattığına dikkati çekerek, “Projenin uygulandığı günden bugüne kadar yaklaşık 5 bin gencimize eğitim verilmiş. Onların önündeki engelleri kaldırmak, ufuklarını açmak ve daha başarılı olmaları için gayret sarf edilmiştir. Biz gençlerimize sahip çıktık, sahip çıkmaya devam edeceğiz. İnşallah çocuklarımız da başarılı olacak. Hangi mesleği yaparsanız yapın, en iyisi olun. Mesleğin tüm kurallarını, kaidelerini, eğitimini en iyi şekilde alıp o meslekte en iyi olmalısınız. Gençlerimiz en iyisini yaparak şehrimizi ve ülkemizi daha ileriye götürecekler. Gençler bizden daha başarılı olacaklar” ifadelerini kullandı.