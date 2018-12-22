Bere ve atkılar gönülleri ısıtacak

Bandırmalı kadınlar bir kafede toplanarak bere ve atkı örmeye başladı. Projenin Koordinatörü Nurten Sarıaltın, ‘’Kış döneminde çocuklarımızın ısınması için atkı bere örüyoruz. Etkinliği sosyal medyadan duyurduğumuzda, kafeye gelemeyen kadınlarımız da ördükleri atkı ve bereleri bana ulaştırdı. Bu atkı ve bereleri Susurluk İlçesi’ndeki Demirkapı Şeref Eğinoğlu İlkokulu’nda okuyan 145 öğrencimize göndereceğiz. Bunun yanında kitap ihtiyaçları da var. Kendi aramızda kitap topluyoruz. Aynı zamanda 15 anasınıfı öğrencimiz var, onlara da oyuncak ulaştıracağız” dedi.