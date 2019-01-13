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Bin 115 rakımlı gölde kartpostallık görüntü  

Buldan’daki Yayla Gölü, kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesi sebebiyle buz tuttu. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı bölgeye akın edenler, karın keyfini yaşadı. 

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Denizli'nin Buldan İlçesi’nde etkili olan kar yağışı ve soğuk sebebiyle bin 115 rakımlı Yayla Gölü buz tuttu. İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alan ve 466 dekar alana yayılan göl, sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle dondu. Çevresinde 188 çeşit bitki türü, 31 çeşit memeli hayvan ve 158 çeşit kuş türü yaşadığı tespit edilen gölün yüzey kısmında yer yer 15-20 santimetreye ulaşan buz kütleleri oluştu. Gölün donmasıyla ortaya çıkan kartpostallık görüntünün keyfini çıkarmak isteyenler ise bölgeye akın etti. 

Göl kenarındaki restoranı işleten Cafer Özyurt, yaban kazlarının kış aylarında yem bulmakta zorluk yaşadığını, gölün buz tutmasıyla da aç kaldıklarını belirterek, onları hayata bağlamak için her gün çevreye yem bıraktıklarını, bazı hayvanları da elleriyle beslediğini anlattı. Ailesiyle birlikte göl yüzeyindeki buz kütlesini görmeye gelen Ahmet Tanrıverdi de gölün en son 4 yıl önce bir bölümünün donduğunu, bu çapta bir donmayı ilk kez gördüğünü söyledi. Donan gölü ve üzerindeki kazları fotoğraflayanlardan bazıları da ATV ile tur atarak kar keyfi yaptı. 

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