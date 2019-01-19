‘Bir Battaniye De Sen Koy’

Projeye Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ da destek vererek, öğrencileriyle birlikte üniversite yerleşkesi içerisindeki ağaç ve saçak altlarına battaniye serdi. Sokak hayvanları için başlatılan kampanyanın Şubat sonuna kadar devam edeceğini belirten gönüllü öğrenciler, mama ve battaniye bağışında bulunmak isteyenlerin PAÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’nda oluşturulan yardım toplama masasına teslim edebileceklerini söyledi. Gönüllüler, Rektör Bağ’a destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.