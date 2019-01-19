‘Bir Battaniye De Sen Koy’
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı öğrenci toplulukları, ‘Bir Battaniye De Sen Koy’ sloganıyla sokak hayvanlarını soğuk kış günlerinde yalnız bırakmadı.
Projeye Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ da destek vererek, öğrencileriyle birlikte üniversite yerleşkesi içerisindeki ağaç ve saçak altlarına battaniye serdi. Sokak hayvanları için başlatılan kampanyanın Şubat sonuna kadar devam edeceğini belirten gönüllü öğrenciler, mama ve battaniye bağışında bulunmak isteyenlerin PAÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’nda oluşturulan yardım toplama masasına teslim edebileceklerini söyledi. Gönüllüler, Rektör Bağ’a destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.
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