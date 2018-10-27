Boğa Güreşi’nin geliriyle bağış  

Ortaköy Mahallesi’ndeki arenada düzenlenen güreşleri yaklaşık 6 bin kişi izledi. Kaçan bazı boğalar, izleyenler ve sahiplerine zor anlar yaşattı. Mücadeleyi kazanan boğaların sahipleri, sahada davul zurna eşliğinde zeybek oynadı. 8 kategoride derece elde eden boğa sahiplerine ödül verildi. Ortaköy Muhtarı Mehmet Aral, ilk kez düzenlenen Boğa Güreşi Festivali’nden elde edilen gelirin Akkovanlık, Çamlıyurt, Çallı, Ortaköy ve Olukbaşı mahallelerinin giderlerinde kullanılacağını ifade ederek, amaçlarının kültürel değerlerini yaşatmak olduğunu belirtti.