Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, önümüzdeki hafta Özdere’de yapılacak ve seçim çalışmalarının detaylı olarak ele alınacağı kamp öncesinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, İl başkan yardımcılarının kendi birimlerindeki faaliyetlerle ilgili hazırladığı sunumları dinleyen Şengül, teşkilattaki disiplin ve motivasyondan memnun olduğunu vurguladı. Şengül, Özdere’deki kampla ilgili partililere bilgi verdi.

ÇALIŞMA KAMPI OLACAK

Başkan Şengül, “Yerel seçim öncesi yapacağımız buluşma, tam bir ‘çalışma kampı’ olacak. İl yönetimimiz ve ilçe başkanlarımız da olmak üzere yaklaşık 250 kişinin katılacağı kampımızda, seçimlere yönelik çalışmalarımızın değerlendirmesini yapacağız. İlçelerdeki arkadaşlarımızla da detaylı olarak görüşeceğiz. Seçim çalışmaları kapsamında sahaya tam olarak hazır bir şekilde çıkacağız” dedi.

CHP KOLTUK SEVDASINDA

Partideki birlik ve beraberliğin en üst noktaya ulaştığını da söyleyen Şengül, oldukça profesyonel bir şekilde çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Şengül, “Teşkilat olarak çok iyi bir hava yakaladık, herkes görevinin bilincinde. Kendi aramızda bu olumlu havayı tehlikeye sokacak en ufak şeye bile izin vermeyeceğiz. Herkese karşı iyi niyetli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Birbirimizle ilgili olumsuzlukları değil, olumlu şeyleri konuşacağız” diye konuştu. Aydın Şengül, “İzmir’de seçime en hazır parti biziz. CHP koltuk sevdasına düştü. CHP’ye oy verenler hayal kırıklığı içinde ve aldatıldıklarını hissediyor. Bize belli bir mesafede duran İzmirliler, bu mesafeyi kaldırdıkları ve bize destek verdikleri takdirde, onların İzmir’e dair hayallerini birlikte gerçekleştireceğiz. İzmir, dünyanın en önemli şehirlerinden biri olmasına rağmen gerekli hizmeti tam olarak alamıyor. Hep birlikte İzmir’i dünya kenti yapacağız. Birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.